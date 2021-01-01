Более 3500 медицинских услуг для всей семьи по доступным ценам:

ПолиКлиника Отрадное - многопрофильный медицинский центр для всей семьи

‣ большое 4-этажное здание

‣ 32 медицинские специализации

‣ 3500 видов медицинских услуг по доступным ценам

‣ 19 лет успешной работы

Широкая диагностическая и лечебная база, опытные и чуткие врачи, демократичные цены – вот лишь несколько причин, по которым наша клиника стала столь популярной.

Наши приоритеты:

Доступность

Демократичные цены;

Выгодные программы и акции;

Скидки ветеранам, пенсионерам, инвалидам.

Человечность

Чуткий и отзывчивый персонал;

Только необходимые исследования и консультации;

Открытость и желание помочь.

Качество

Современное диагностическое и лечебное оборудование;

Федеральные стандарты лечения;

Врачи высокой квалификации, опытные медсестры.

С нами Вы можете быть уверены — проблемы со здоровьем решаемы. Специалисты нашей клиники с радостью помогут вам и вашим родным сохранить здоровье на долгие годы.

Мы работаем каждый день, без праздников и выходных. Приходите!