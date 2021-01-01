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+7 (495) 215-56-90 Алтуфьевское шоссе д.28 к.1
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Поликлиника Отрадное

Более 3500 медицинских услуг для всей семьи по доступным ценам:
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Филиппова Марина Андреевна
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Косметолог, Дерматолог, Трихолог

Зякин Григорий Геннадьевич
Зякин Григорий Геннадьевич

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Рустаева Алла Николаевна
Рустаева Алла Николаевна

Акушер-гинеколог-гемостазиолог, гинеколог-эндокринолог

Черненко Оксана Александровна
Черненко Оксана Александровна

Терапевт, Кардиолог, Врач функциональной диагностики

Все врачи

ПолиКлиника Отрадное - многопрофильный медицинский центр для всей семьи

‣ большое 4-этажное здание

‣ 32 медицинские специализации

‣ 3500 видов медицинских услуг по доступным ценам

‣ 19 лет успешной работы

Широкая диагностическая и лечебная база, опытные и чуткие врачи, демократичные цены – вот лишь несколько причин, по которым наша клиника стала столь популярной.

Наши приоритеты:

Доступность

  • Демократичные цены;
  • Выгодные программы и акции;
  • Скидки ветеранам, пенсионерам, инвалидам.

Человечность

  • Чуткий и отзывчивый персонал;
  • Только необходимые исследования и консультации;
  • Открытость и желание помочь.

Качество

  • Современное диагностическое и лечебное оборудование;
  • Федеральные стандарты лечения;
  • Врачи высокой квалификации, опытные медсестры.

С нами Вы можете быть уверены — проблемы со здоровьем решаемы. Специалисты нашей клиники с радостью помогут вам и вашим родным сохранить здоровье на долгие годы.

Мы работаем каждый день, без праздников и выходных. Приходите!

Поликлиника Отрадное
- это
Все услуги
в одном здании
Более 3500 медицинских услуг
для всей семьи
Доступные цены
Высокое качество лечения
по разумной цене
Хорошие врачи
Более 100 врачей с
большим опытом
Лицензии
Лицензия ООО Поликлиника Отрадное
Лицензия ООО Поликлиника Отрадное
Лицензия ООО Поликлиника Отрадное
Лицензия ООО Поликлиника Отрадное
Лицензия ООО Поликлиника Отрадное

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Адрес: 127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе д.28 к.1
Время работы: пн-пт: 8:00-21:00; сб-вс: 9:00-21:00
Телефон: +7 (495) 215-56-90
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