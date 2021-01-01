Поликлиника Отрадное
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Врачи
Косметолог, Дерматолог, Трихолог
Эндоскопист
Акушер-гинеколог-гемостазиолог, гинеколог-эндокринолог
Терапевт, Кардиолог, Врач функциональной диагностики
ПолиКлиника Отрадное - многопрофильный медицинский центр для всей семьи
‣ большое 4-этажное здание
‣ 32 медицинские специализации
‣ 3500 видов медицинских услуг по доступным ценам
‣ 19 лет успешной работы
Широкая диагностическая и лечебная база, опытные и чуткие врачи, демократичные цены – вот лишь несколько причин, по которым наша клиника стала столь популярной.
Наши приоритеты:
Доступность
- Демократичные цены;
- Выгодные программы и акции;
- Скидки ветеранам, пенсионерам, инвалидам.
Человечность
- Чуткий и отзывчивый персонал;
- Только необходимые исследования и консультации;
- Открытость и желание помочь.
Качество
- Современное диагностическое и лечебное оборудование;
- Федеральные стандарты лечения;
- Врачи высокой квалификации, опытные медсестры.
С нами Вы можете быть уверены — проблемы со здоровьем решаемы. Специалисты нашей клиники с радостью помогут вам и вашим родным сохранить здоровье на долгие годы.
Мы работаем каждый день, без праздников и выходных. Приходите!